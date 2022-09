3. Liga live: SV Elversberg gegen TSV 1860 München im TV, Livestream und im AZ-Liveticker

Das Spitzenduell der dritten Liga: Am Samstag, den 10.09., ist der TSV 1860 beim Tabellenzweiten SV Elversberg zu Gast. Die AZ zeigt, wie Sie die Partie live sehen können.

München – Der Spitzenreiter gegen den Tabellenzweiten: Am Samstag gastiert der TSV 1860 bei Aufsteiger SV Elversberg – die Überraschungsmannschaft der aktuellen Saison.

Drei Punkte trennen die Münchner Löwen (19) momentan von der SV Elversberg (16). Der Aufsteiger aus der Regionalliga Südwest ist mit fünf Siegen, einem Unentschieden sowie einer Niederlage furios in die neue Drittliga-Saison gestartet und warf in der ersten Runde des DFB-Pokals sogar Bundesligist Bayer Leverkusen aus dem Wettbewerb.

Ob sich die bisher noch ungeschlagene Mannschaft von Michael Köllner auch gegen die Saarländer behaupten kann, wird sich kommenden Samstag zeigen. Anpfiff in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde ist um 14 Uhr – so können Sie die Partie live mitverfolgen.

SV Elversberg gegen TSV 1860 live bei "Magenta Sport"

Die Partie zwischen dem TSV 1860 und der SV Elversberg wird nicht im Free-TV zu sehen sein, kann aber wie alle Spiele der dritten Liga beim Pay-TV-Anbieter "Magenta Sport" verfolgt werden. Möglich ist ein Stream unter anderem via Smartphone, Tablet, PC oder Smart-TV. Die Übertragung beginnt um 13:45 Uhr.

SV Elversberg gegen 1860 im AZ-Liveticker

Die Partie der Sechzger gegen die SV Elversberg können Sie natürlich auch wie gewohnt im verfolgen.