3. Liga live: SSV Ulm gegen TSV 1860 München im TV, Liveticker und Stream

Der TSV 1860 trifft auf den SSV Ulm. Die AZ zeigt, wie Sie die Partie am 29. November live mitverfolgen können.
Das Spiel gegen Ulm wird auch im Free-TV übertragen. (Symbolbild)
Das Spiel gegen Ulm wird auch im Free-TV übertragen. (Symbolbild)

Der 16. Spieltag in der 3. Liga steht an. Nach dem Heimsieg gegen den 1. FC Saarbrücken wollen die Löwen endlich auch wieder auswärts punkten. Der TSV 1860 trifft auswärts auf den SSV Ulm.

Anpfiff der Begegnung zwischen Ulm und 1860 ist am Samstag, 29. November, um 14 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen. 

3. Liga live: Wird das Spiel Ulm gegen 1860 im Free-TV gezeigt?

Ja, das Spiel der Löwen gegen Ulm läuft im Free-TV. Der BR startet mit der Übertragung um 14 Uhr. Parallel dazu gibt es einen Livestream, der unter BR24Sport im Web, über die BR24-App sowie in der ARD Mediathek abrufbar ist.

3. Liga live: Auf der Streaming-Plattform Magenta Sport

Die Partie zwischen dem TSV 1860 und dem SVV Ulm wird auch auf der Plattform Magenta Sport übertragen. 

3. Liga live: SSV Ulm gegen TSV 1860 im AZ-Liveticker

Das Spiel zwischen dem TSV 1860 München und dem SSV Ulm können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker verfolgen.

156 Kommentare
Artikel kommentieren
  • meingottwalter am 27.02.2025 07:31 Uhr / Bewertung:

    Die suchen sich doch schon alle neue Vereine und haben längst aufgegeben. Verlieren gegen die eigene U21!

    Antworten
  • Manulito 60 am 24.02.2025 15:46 Uhr / Bewertung:

    Wo ziehen die bloß immer die Trainer her🙈 und wenn die nicht aufpassen....dann steigst noch ab, obwohl wenn einmal ein vernünftiger Trainer da wäre, ( der die Jungs mal richtig heiß macht) bestimmt eher in der oberen Region [ die sind doch auch ned besser] zu finden wärst😜 als wieder gegen den Abstieg spielst...eigentlich schade😭

    Manulito

    Antworten
  meingottwalter am 27.02.2025 07:32 Uhr
    Antwort auf Kommentar von Manulito 60

    Die steigen ab. Wo und wie wollen die denn noch Punkte holen?

    Antworten
