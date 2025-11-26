3. Liga live: SSV Ulm gegen TSV 1860 München im TV, Liveticker und Stream

Der TSV 1860 trifft auf den SSV Ulm. Die AZ zeigt, wie Sie die Partie am 29. November live mitverfolgen können.

Das Spiel gegen Ulm wird auch im Free-TV übertragen. (Symbolbild)

Der 16. Spieltag in der 3. Liga steht an. Nach dem Heimsieg gegen den 1. FC Saarbrücken wollen die Löwen endlich auch wieder auswärts punkten. Der TSV 1860 trifft auswärts auf den SSV Ulm.

Anpfiff der Begegnung zwischen Ulm und 1860 ist am Samstag, 29. November, um 14 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen.

3. Liga live: Wird das Spiel Ulm gegen 1860 im Free-TV gezeigt?

Ja, das Spiel der Löwen gegen Ulm läuft im Free-TV. Der BR startet mit der Übertragung um 14 Uhr. Parallel dazu gibt es einen Livestream, der unter BR24Sport im Web, über die BR24-App sowie in der ARD Mediathek abrufbar ist.

3. Liga live: Auf der Streaming-Plattform Magenta Sport

Die Partie zwischen dem TSV 1860 und dem SVV Ulm wird auch auf der Plattform Magenta Sport übertragen.

3. Liga live: SSV Ulm gegen TSV 1860 im AZ-Liveticker

Das Spiel zwischen dem TSV 1860 München und dem SSV Ulm können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker verfolgen.