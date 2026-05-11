3. Liga live: SC Verl gegen TSV 1860 München im Liveticker und Stream

Der TSV 1860 trifft auswärts auf den SC Verl. Die AZ zeigt, wie Sie die Partie am 16. Mai live mitverfolgen können.

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Der 38. Spieltag in der 3. Liga steht an. Nach der Heimniederlage im oberbayrischen Derby gegen den FC Ingolstadt wollen die Löwen einen versöhnlichen Saisonabschluss feiern. Der TSV 1860 tritt auswärts beim SC Verl an.

Anpfiff der Begegnung zwischen Verl und 1860 ist am Samstag, 16. Mai, um 13:30 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen.

3. Liga live: Wird das Spiel Verl gegen 1860 im Free-TV gezeigt?

Nein, das Spiel der Löwen gegen Verl läuft nicht im Free-TV.

Wird das Spiel auf der Streaming-Plattform Magenta Sport gezeigt?

Die Partie zwischen dem SC Verl und dem TSV 1860 wird ausschließlich auf der Plattform Magenta Sport übertragen.

3. Liga live: SC Verl gegen TSV 1860 im AZ-Liveticker

Das Spiel zwischen dem SC Verl und dem TSV 1860 können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker verfolgen.