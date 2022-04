3. Liga live: SC Freiburg II gegen TSV 1860 München im TV, Livestream und im Liveticker

Am Sonntag ist der TSV 1860 zu Gast beim SC Freiburg II. So können Sie die Partie in der 3. Liga live verfolgen.

05. April 2022 - 12:42 Uhr | AZ

Das Spiel der Löwen gegen Freiburg II wird nicht im Free-TV übertragen. (Symbolbild) © IMAGO / Thomas Frey

München - Nach dem bitteren Last-Minute-Ausgleich gegen Saarbrücken (1:1) belegen die Löwen weiterhin Rang fünf in der 3. Liga. Der Rückstand auf den Relegationsrang beträgt aktuell sechs Zähler, allerdings sind die drittplatzierten Braunschweiger noch einmal spielfrei. Am Sonntag müssen die Löwen beim SC Freiburg II nun unbedingt gewinnen, um den Abstand auf Rang drei nicht zu groß werden zu lassen. So können Sie die Partie live verfolgen: TSV 1860 live: Läuft das Spiel gegen Freiburg II im Free-TV? Das Spiel zwischen 1860 und der Zweitvertretung der Freiburger läuft nicht im Free-TV. Zwar übertragen die öffentlich-rechtlichen Programme ausgewählte Spiele der 3. Liga live im Free-TV – jedoch nicht die Löwen-Partie im Breisgau. Das Spiel wird nur im Pay-TV gezeigt. Freiburg II gegen TSV 1860 live bei Magenta Sport Wie sämtliche Drittliga-Spiele können Fans auch das Duell zwischen den Löwen und den Freiburgern live beim Pay-TV-Anbieter "Magenta Sport" verfolgen. Möglich ist ein Stream unter anderem via Smartphone, Tablet, PC oder Smart-TV. Die Übertragung beginnt um 12.45 Uhr, Anpfiff ist um 13 Uhr. Freiburg II gegen TSV 1860 im AZ-Liveticker Die Partie der Sechzger gegen die Reserve der Freiburger können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker verfolgen.