3. Liga live: MSV Duisburg gegen TSV 1860 München im Liveticker und Stream
Der 30. Spieltag in der 3. Liga steht an. Die Löwen wollen nach der gerissenen Siegesserie gegen Wiesbaden wieder die volle Punktzahl einfahren. Der TSV 1860 spielt auswärts beim MSV Duisburg.
Anpfiff der Begegnung zwischen 1860 und Duisburg ist am Sonntag, 22. März, um 16.30 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen.
3. Liga live: Wird das Spiel des TSV 1860 gegen MSV Duisburg im Free-TV gezeigt?
Nein, das Spiel der Löwen gegen Duisburg läuft nicht im Free-TV.
3. Liga live: Auf der Streaming-Plattform Magenta Sport
Die Partie zwischen dem TSV 1860 und dem MSV Duisburg wird ausschließlich auf der Plattform Magenta Sport übertragen.
3. Liga live: MSV Duisburg gegen MSV Duisburg im AZ-Liveticker
Das Spiel zwischen dem TSV 1860 München und dem MSV Duisburg können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker verfolgen.
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