3. Liga live: MSV Duisburg gegen TSV 1860 im TV, Livestream und im Liveticker

Am kommenden Sonntag (24. April) gastiert der TSV 1860 beim MSV Duisburg. So können Sie die Partie der 3. Liga live verfolgen.

München - Mit der ernüchternden am vergangenen Wochenende hat sich der TSV 1860 wohl aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet – im Fokus soll jetzt Platz vier und die damit verbundene Qualifikation für den DFB-Pokal stehen. Am Sonntag geht es zum MSV Duisburg, aktuell 13. in der Tabelle.

Man darf gespannt sein, wie die Löwen den Tiefschlag gegen Osnabrück weggesteckt haben. Die Duisburger haben sich mit Siegen gegen die direkte Konkurrenz Hallescher FC (2:1) und Viktoria Berlin (1:0) erst einmal aus dem gröbsten Abstiegsschlamassel befreien können, sind aber noch auf jeden Punkt angewiesen. Das Hinspiel gewann der TSV 1860 – die Münchner belegen aktuell Rang fünf – im November vergangenen Jahres mit 3:2.

So können Sie die Partie live verfolgen:

MSV Duisburg gegen TSV 1860 nicht live im Free-TV

Die Partie der Löwen in Duisburg wird nicht live im Free-TV übertragen. Der Bayerische Rundfunk überträgt nur ausgewählte Drittliga-Begegnungen der Sechzger, ist dann aber auch stets mit dem BR-Livestream am Start.

MSV Duisburg gegen TSV 1860 live bei Magenta Sport

Wie sämtliche Drittliga-Spiele können Fans auch das Duell zwischen dem MSV Duisburg und dem TSV 1860 live beim Pay-TV-Anbieter "Magenta Sport" verfolgen. Möglich ist ein Stream unter anderem via Smartphone, Tablet, PC oder Smart-TV. Die Übertragung beginnt um 12.45 Uhr, Anpfiff ist um 13 Uhr.

Alternativ besteht die Möglichkeit, die Übertragung des Spiels bei "Magenta Sport" über die App des Portals "OneFootball" gegen Gebühr zu buchen. Ein Abo ist dafür nicht nötig.

Duisburg gegen 1860 im AZ-Liveticker

Die Partie der Sechzger gegen Duisburg können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker verfolgen.