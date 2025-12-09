3. Liga live: FC Ingolstadt 04 gegen TSV 1860 München im TV, Liveticker und Stream

Der TSV 1860 trifft auf den FC Ingolstadt 04. Die AZ zeigt, wie Sie die Partie am 13. Dezember live mitverfolgen können.

Das Spiel gegen Ingolstadt wird auch im Free-TV übertragen.

Der 18. Spieltag in der 3. Liga steht an. Nach drei Siegen in Serie wollen die Löwen weiter punkten. Der TSV 1860 trifft auswärts auf den FC Ingolstadt.

Anpfiff der Begegnung zwischen Ingolstadt und 1860 ist am Samstag, 13. Dezember, um 14 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen.

3. Liga live: Wird das Spiel Ingolstadt gegen 1860 im Free-TV gezeigt?

Ja, das Spiel der Löwen gegen Ingolstadt läuft im Free-TV. Der BR startet mit der Übertragung um 14 Uhr. Parallel dazu gibt es einen Livestream, der unter BR24Sport im Web, über die BR24-App sowie in der ARD Mediathek abrufbar ist.

3. Liga live: Auf der Streaming-Plattform Magenta Sport

Die Partie zwischen dem TSV 1860 und Ingolstadt wird auch auf der Plattform Magenta Sport übertragen.

3. Liga live: Ingolstadt gegen TSV 1860 im AZ-Liveticker

Das Spiel zwischen dem TSV 1860 München und Ingolstadt können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker verfolgen.