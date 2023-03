3. Liga live: FC Erzgebirge Aue gegen TSV 1860 am Samstag im TV, Livestream und Liveticker

Am Samstag ist der TSV 1860 zu Gast beim FC Erzgebirge Aue. Die AZ zeigt, wie Sie das Spiel live mitverfolgen können.

München - Weiter geht's für den TSV 1860! Nach acht sieglosen Spielen in Folge wollen die Löwen endlich wieder einen Dreier einfahren. Am Samstag ist das Team von Trainer Maurizio Jacobacci, der in seinen ersten drei Spielen als Chefcoach noch keinen Sieg feiern konnte, zu Gast beim FC Erzgebirge Aue.

Der Absteiger belegt aktuell Tabellenplatz elf, hat mit 36 Punkten aber nur einen Zähler Rückstand auf den Achten aus München. Zuletzt feierte das Team von Trainer Pavel Dotchev Siege gegen Rot-Weiss Essen und den FSV Zwickau.

Anpfiff der Partie des TSV 1860 beim FC Erzgebirge Aue ist am Samstag (18. März) um 14 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen.

TSV 1860 live: Läuft das Spiel beim FC Erzgebirge Aue live im Free-TV?

Ja, die Partie der Löwen in Aue wird live im Free-TV übertragen. Sowohl der BR als auch der MDR werden das Spiel im linearen TV sowie im Livestream zeigen. Beginn der Übertragung ist kurz vor Anpfiff um 14 Uhr.

FC Erzgebirge Aue gegen TSV 1860 bei Magenta Sport

Wie jedes Drittliga-Spiel wird auch das Auswärtsspiel des TSV 1860 beim FC Erzgebirge Aue im Livestream bei Pay-TV-Anbieter Magenta Sport übertragen. Beginn der Übertragung ist um 13.45 Uhr.

TSV 1860 gegen FC Erzgebirge Aue gegen TSV 1860 im AZ-Liveticker

Die Partie der Sechzger gegen Aue können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker verfolgen.