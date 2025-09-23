3. Liga live: Erzgebirge Aue gegen TSV 1860 München im TV, Liveticker und Stream
Der 8. Spieltag in der 3. Liga steht an. Nach zwei Niederlagen in Folge wollen die Löwen endlich wieder punkten. Der TSV 1860 trifft auswärts auf Erzgebirge Aue.
Anpfiff der Begegnung zwischen Aue und 1860 ist am Samstag, 27. September, um 14 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen.
3. Liga live: Wird das Spiel Erzgebirge Aue gegen TSV 1860 im Free-TV gezeigt?
Ja, das Spiel der Löwen gegen Aue läuft im Free-TV. Der BR startet mit der Übertragung um 14 Uhr. Parallel dazu gibt es einen Livestream, der unter BR24Sport im Web, über die BR24-App sowie in der ARD Mediathek abrufbar ist.
3. Liga live: Auf der Streaming-Plattform Magenta Sport
Die Partie zwischen dem TSV 1860 und Erzgebirge Aue wird auch auf der Plattform Magenta Sport übertragen.
3. Liga live: Erzgebirge Aue gegen TSV 1860 im AZ-Liveticker
Das Spiel zwischen dem TSV 1860 München und Erzgebirge Aue können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker verfolgen.
