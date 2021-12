3. Liga live: Borussia Dortmund II gegen TSV 1860 München im TV, Livestream und Liveticker

Nach der herben Pleite gegen Magdeburg und der Suspendierung von Sascha Mölders ist der TSV 1860 am Samstag wieder in der 3. Liga gefordert. Die Löwen sind zu Gast bei Borussia Dortmund II. So können Sie die Partie live verfolgen.

07. Dezember 2021 - 12:29 Uhr | AZ

Das Spiel der Löwen gegen Dortmund II wird nicht im Free-TV übertragen. (Symbolbild) © IMAGO / Thomas Frey