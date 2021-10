3. Liga live: 1. FC Saarbrücken gegen TSV 1860 München im TV, Livestream und Liveticker

Nach der Spielabsage aufgrund mehrerer Corona-Fälle bei Waldhof Mannheim geht es für den TSV 1860 erst am 23. Oktober wieder in der Liga weiter. Dann sind die Löwen zu Gast beim 1. FC Saarbrücken. So können Sie die Partie des TSV 1860 gegen die Saarländer live verfolgen.

15. Oktober 2021 - 12:54 Uhr | AZ

Das Spiel der Löwen gegen Saarbrücken wird im Free-TV übertragen. (Symbolbild) © IMAGO / Thomas Frey

München - Dem TSV 1860 steht ein spielfreies Wochenende in der 3. Liga bevor. Das Auswärtsspiel bei Waldhof Mannheim ist aufgrund mehrerer Corona-Fälle bei den Gastgebern abgesagt worden. Für die Löwen geht es somit erst am 23. Oktober wieder in der Liga um Punkte. Dann sind die Giesinger zu Gast beim 1. FC Saarbrücken. Bei den Saarländern brauchen die Sechzger nach zuletzt sechs sieglosen Spielen in der 3. Liga endlich mal wieder einen Dreier. So können Sie die Partie der Löwen gegen Saarbrücken live verfolgen. Anpfiff ist um 14 Uhr! Lesen Sie auch Beim 1. FC Saarbrücken fallen alle Corona-Beschränkungen - gegen 1860 gilt ... 3. Liga live: 1. FC Saarbrücken gegen TSV 1860 im Free-TV Das Auswärtsspiel der Löwen im Saarland ist live im Free-TV zu sehen. Der Bayerische Rundfunk (BR) überträgt die Partie ab 14 Uhr live. 3. Liga live: Saarbrücken gegen 1860 bei Magenta Sport Auch der kostenpflichtige Streamingdienst Magenta Sport zeigt die Partie der Sechzger gegen Saarbrücken in voller Länge. Zusätzlich zu dem bereits bekannten Abo können die Spiele auch bei "OneFootball" einzeln gebucht werden. Vorerst werden die Partien allerdings lediglich auf dem Smartphone und Tablet gestreamt. Sechzig gegen Saarbrücken im AZ-Liveticker Das Spiel zwischen den Löwen und Saarbrücken können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker verfolgen.