3. Liga live: 1. FC Magdeburg gegen TSV 1860 München im TV, Livestream und im Liveticker

Der TSV 1860 München gastiert am kommenden Samstag beim 1. FC Magdeburg. So können Sie die Partie der 3. Liga live verfolgen.

München - Wird es doch nochmal spannend im Kampf um den Relegationsplatz? Aktuell hat 1860 fünf Zähler Rückstand auf Platz drei, den derzeit der 1. FC Kaiserslautern belegt.

Mit einem Sieg am Samstag beim bereits feststehenden Meister und Aufsteiger 1. FC Magdeburg können die Löwen den Druck auf die Pfälzer erhöhen. Lautern selbst muss erst am Sonntag ran und ist am letzten Spieltag spielfrei,

So können Sie die Partie der Sechzger beim Drittliga-Meister live verfolgen:

1. FC Magdeburg gegen TSV 1860 im Free-TV

Das Auswärtsspiel der Löwen in Magdeburg ist im Free-TV zu sehen. Der Bayerische Rundfunk (BR) überträgt die Partie ab 14 Uhr live aus der MDCC-Arena. Über den BR-Livestream kann das Spiel ebenfalls verfolgt werden.

3. Liga live: Magdeburg gegen 1860 bei Magenta Sport

Wie sämtliche Drittliga-Spiele können Fans das Duell zwischen den Löwen und dem Drittliga-Meister auch live beim Pay-TV-Anbieter "Magenta Sport" sehen. Möglich ist ein Stream unter anderem via Smartphone, Tablet, PC oder Smart-TV. Die Übertragung beginnt um 13.45 Uhr, Anpfiff ist um 14 Uhr.

Alternativ besteht die Möglichkeit, die Übertragung des Spiels bei "Magenta Sport" über die App des Portals "OneFootball" gegen Gebühr zu buchen. Ein Abo ist dafür nicht nötig.

1. FC Magdeburg gegen TSV 1860 München im AZ-Liveticker

Die Partie der Sechzger gegen Magdeburg können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker verfolgen.

Saisonfinale des TSV 1860 im Free-TV

Gute Nachrichten für alle Löwen-Fans! Auch das letzte Saisonspiel können alle Löwen live verfolgen! Denn das BR Fernsehen zeigt auch das Heimspiel am 38. Spieltag gegen Borussia Dortmund II (14. Mai, 13.30 Uhr) im Free-TV.