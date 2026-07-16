Exklusiv 27.000 Plätze, 13.000 Stehplätze: So soll das neue Grünwalder aussehen

Sport-Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD) lud Löwen-Präsident, Architekt und die Zuständigen in der Verwaltung zum Gespräch zur Grünwalder-Zukunft. Die AZ erklärt, was hinter verschlossenen Türen am Donnerstag besprochen wurde. Und: Welche konkreten Schritte die Stadt und der TSV 1860 als nächstes gehen wollen.

16. Juli 2026 - 18:57 Uhr

Ganz andere Perspektive: Diese Simulation ist bisher nicht veröffentlich worden. © Powerhouse