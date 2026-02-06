Interview 1860-Verteidiger Voet verrät: "Wichtiger Faktor, warum es mit diesem Coach läuft"

In einer ständig wechselnden Löwen-Abwehr ist Siemen Voet die sportliche Konstante: In der AZ spricht der Belgier über kritische Sechzger-Fans und die neue Struktur unter Trainer Markus Kauczinski.

06. Februar 2026 - 08:36 Uhr

Siemen Voet ist beim TSV 1860 in der Verteidigung gesetzt, © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike Feiner