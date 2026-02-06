AZ-Plus
Interview

1860-Verteidiger Voet verrät: "Wichtiger Faktor, warum es mit diesem Coach läuft"

In einer ständig wechselnden Löwen-Abwehr ist Siemen Voet die sportliche Konstante: In der AZ spricht der Belgier über kritische Sechzger-Fans und die neue Struktur unter Trainer Markus Kauczinski.
Ruben Stark |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Siemen Voet ist beim TSV 1860 in der Verteidigung gesetzt,
Siemen Voet ist beim TSV 1860 in der Verteidigung gesetzt, © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike Feiner

Jetzt weiterlesen

Hier schlägt das Löwen-Herz

  • Exklusive Artikel zur Mannschaft, Vereinspolitik und Fan-Szene
  • Teilnahme am AZ-Tippspiel – mit besonderen Fan-Gewinnen
  • Täglich topinformiert mit dem Löwen-Letter per Mail
  • Gewinnchancen auf Tickets bei exklusiven Verlosungen für Löwen-Spiele

Löwen-Probeabo

nur 1 €/1. Monat

Jetzt lesen
Ab dem 2. Monat 7,90 €, monatlich kündbar
 Unsere Empfehlung

Löwen-Jahresabo

nur 4,90 €/ Monat

Jetzt lesen
Ab dem 2. Jahr 7,90 €, monatlich kündbar