1860 unter Kauczinski plötzlich wieder Aufstiegsaspirant, Professionalitäts-Pluspunkte für Paula

Während Geschäftsführer Manfred Paula als Nachfolger von Christian Werner erste Duftmarken setzt, zeigt Trainer Markus Kauczinski die Fehler seines Vorgängers Patrick Glöckner auf. Die Zwischenzeugnisse für die Bosse des TSV 1860.

Was waren Patrick Glöckner und Christian Werner im Sommer gefeiert worden: Der Chefcoach hatte eine starke Vorbereitung und mit drei Siegen, zwei Remis und null Pleiten einen guten Saisonauftakt hingelegt, der Geschäftsführer hat um die Rückkehr von Kevin Volland und Florian Niederlechner durch eine Menge gefeierter Transfers eine enorme Euphorie erzeugt.

Wenige Wochen, drei Niederlagen und unheilvolle vereinspolitische Scharmützel später war das Duo plötzlich Geschichte und musste den Weg für Markus Kauczinski und Manfred Paula räumen. Der fünfte und letzte Teil der AZ-Zwischenzeugnisse: die Sportliche Leitung.

Glöckner hat nicht geschafft den richtigen Umgang mit den Löwen-Stars zu finden

Patrick Glöckner: Die Vorbereitung und die ersten Saisonspiele sprachen eigentlich für den Chefcoach, der einen guten Draht zum Team zu haben schien, bevor der sportliche Einbruch folgte. Rückblickend betrachtet hat es Glöckner nicht geschafft, den richtigen Umgang mit Kevin Volland und Florian Niederlechner zu finden. Gegen Glöckner spricht, dass er Sigurd Haugens Offensivpower nur bedingt entfesseln konnte und Spieler wie Max Reinthaler oder Philipp Maier auf dem Abstellgleis geparkt hat.

Fehler, wie Nachfolger Kauczinski und die genannten Kicker selbst später durch deren Leistungsexplosionen beweisen konnte. Unter dem Strich stehen drei Siege, zwei Remis und drei Pleiten, was einen mageren Punkteschnitt von 1,38 ergibt – viel zu wenig für Sechzigs große Ziele. Note 5

Wurde Ende September beim TSV 1860 entlassen: Patrick Glöckner. © IMAGO

Werner hat sich im e.V.-Lager angreifbar gemacht

Christian Werner: Sollte und wollte als Geschäftsführer Sport einen Aufstiegskader zusammenbauen. Was die Namen angeht, hat er durch die Verpflichtung von höherklassig erfahrenen Akteuren wie Thomas Dähne, Marvin Rittmüller, Manuel Pfeifer, Max Christiansen oder Sigurd Haugen ein Team gebastelt, das zum Topfavoriten auserkoren wurde, der Rest muss sich noch zeigen.

Ex-Sportboss Christian Werner. © sampics

So fragwürdig das Aus des Mannes, der unfreiwillig monatelang auch die Doppelbelastung als Interims-Finanzboss schultern musste, auch ist: Er hat sich nach AZ-Informationen im e.V.-Lager angreifbar gemacht, weshalb die nach wie vor nicht klar benannten Hintergründe seiner Entlassung eher vereinspolitischer Natur sind, als mit der (nur zwischenzeitlich?) stagnierenden sportlichen Entwicklung zu tun zu haben. Note 3

Kauczinski packt die Spieler richtig an

Markus Kauczinski: Ein Mann, eine Rettungsmission – und plötzlich wieder ein Aufstiegsaspirant: Der 55-Jährige übernahm 1860 auf Rang 13, hauchte dem TSV den Glauben an die eigene Stärke wieder ein und schaffte trotz einer ausgeprägten Verletztenmisere wieder eine defensive Stabilität – mit Ausnahme der 0:4-Klatsche beim SSV Jahn Regensburg.

Sechs Siege aus neun Spielen ergibt einen Punkteschnitt von zwei Zählern und eine gute Zwischenbilanz. Er packte auch die Spieler richtig an: Spornte Kevin Volland an, schreckte nicht davor zurück, mit Florian Niederlechner den zweiten großen Namen auf die Bank zu beordern und verschaffte Philipp Maier oder Patrick Hobsch Chancen, die diese nutzten.

Kauczinski hat ein gutes Gefühl für seine Mannschaft entwickelt, wie folgende Worte nach dem 0:2 ersatzgeschwächter Sechzger im Jahresfinale gegen den SC Verl zeigen: "Ich musste die Jungs gerade daran erinnern, dass wir vor zwei Monaten angefangen, haben den Anschluss herzustellen. Trotzdem bleibt, dass wir oben rangekommen sind, um in der Rückrunde nochmal angreifen zu können."Note 2

Paula: Transfers und/oder Junglöwen hochziehen?

Manfred Paula: Der NLZ-Chef sprang nach Werners Aus zuerst interimistisch ein, bevor er das Amt des Sport-Bosses ganz übernahm. Seine bisher größte Tat war es wohl, mit Kauczinski einen funktionierenden Cheftrainer zu holen.

Sammelt auch Professionalitäts-Pluspunkte mit der Zusage eines Winter-Trainingslagers (Abflug nach Belek am kommenden Samstag), das die Aufstiegschancen der Blauen nicht schmälern dürfte. Muss sich künftig auch an seinen Personalentscheidungen messen lassen: (Winter-)Transfers und/oder Junglöwen hochziehen? Note 3