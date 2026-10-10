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Interview

1860-Trainer Kayabunar über Austausch mit Bierofka: "Er gibt mir immer wieder Tipps"

Im zweiten Teil des großen AZ-Interviews mit Alper Kayabunar spricht der Trainer des TSV 1860 über die Insolvenz von Türkgücü, seinen Wechsel zu den Löwen, den Neustart in Giesing nach der Loslösung von Hasan Ismaik und Daniel Bierofka als Ratgeber.
Matthias Eicher |
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Ein Ratgeber, auf dessen Wort 1860-Trainer Alper Kayabunar großen Wert legt: Ex-Coach und Löwen-Legende Daniel Bierofka
Ein Ratgeber, auf dessen Wort 1860-Trainer Alper Kayabunar großen Wert legt: Ex-Coach und Löwen-Legende Daniel Bierofka © IMAGO/Ulrich Wagner

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