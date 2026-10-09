Interview 1860-Trainer Kayabunar erinnert sich: "Da war es vorbei mit der Karriere"

Im ersten Teil des großen AZ-Interviews mit Alper Kayabunar spricht der Trainer des TSV 1860 über seine Kindheit, die familiäre Verbindung zu Türkgücü, seine Spielerlaufbahn und die Erkenntnis als Schüler, dass er als Coach erfolgreich sein kann.

09. Oktober 2026 - 20:45 Uhr

Ein ehemaliger Roter als Trainer der Blauen? "Ich kann zu meiner Verteidigung sagen, dass ich damals gar keine andere Wahl hatte, als beim FC Bayern zu spielen", sagt Alper Kayabunar im AZ-Interview. © IMAGO/Ulrich Wagner