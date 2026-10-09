AZ-Plus
Interview

1860-Trainer Kayabunar erinnert sich: "Da war es vorbei mit der Karriere"

Im ersten Teil des großen AZ-Interviews mit Alper Kayabunar spricht der Trainer des TSV 1860 über seine Kindheit, die familiäre Verbindung zu Türkgücü, seine Spielerlaufbahn und die Erkenntnis als Schüler, dass er als Coach erfolgreich sein kann.
Matthias Eicher |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Ein ehemaliger Roter als Trainer der Blauen? "Ich kann zu meiner Verteidigung sagen, dass ich damals gar keine andere Wahl hatte, als beim FC Bayern zu spielen", sagt Alper Kayabunar im AZ-Interview.
Ein ehemaliger Roter als Trainer der Blauen? "Ich kann zu meiner Verteidigung sagen, dass ich damals gar keine andere Wahl hatte, als beim FC Bayern zu spielen", sagt Alper Kayabunar im AZ-Interview. © IMAGO/Ulrich Wagner

Jetzt weiterlesen

Hier schlägt das Löwen-Herz

  • Exklusive Artikel zur Mannschaft, Vereinspolitik und Fan-Szene
  • Teilnahme am AZ-Tippspiel – mit besonderen Fan-Gewinnen
  • Täglich topinformiert mit dem Löwen-Letter per Mail
  • Gewinnchancen auf Tickets bei exklusiven Verlosungen für Löwen-Spiele

Löwen-Probeabo

nur 1 €/1. Monat

Jetzt lesen
Ab dem 2. Monat 7,90 €, monatlich kündbar
 Unsere Empfehlung

Löwen-Jahresabo

nur 4,90 €/ Monat

Jetzt lesen
Ab dem 2. Jahr 7,90 €, monatlich kündbar