Der TSV 1860 muss gegen den VfB Stuttgart II auf Flügelspieler Manuel Pfeifer verzichten. Trainer Patrick Glöckner warnt eindringlich vor den Schwaben.

Für den TSV 1860 steht die nächste Etappe in der Mission Aufstieg an! Am Samstag ist der VfB Stuttgart II mit Ex-Löwe Mansour Ouro-Tagba zu Gast auf Giesings Höhen. Eine Pflichtaufgabe für die Sechzger? Nicht, wenn es nach Trainer Patrick Glöckner geht.

Der 48-Jährige warnte am Freitag eindringlich vor den Schwaben. "Es ist eine wahnsinnig spielstarke Mannschaft. Die Jungs, die aus dem NLZ kommen, sind taktisch und technisch immer sehr gut ausgebildet. Dazu sind sie physisch stark", sagte Glöckner über die Zweitvertretung des amtierenden DFB-Pokalsiegers. Zudem könne man nicht abschätzen, welche Spieler aus der ersten Mannschaft heruntergezogen werden.

Glöckner schärft vor "Kracher-Spiel" gegen Stuttgart die Sinne

"Daher ist es immer etwas tricky, gegen diese Teams zu spielen. Das wird eine der schwersten Aufgaben der ganzen Saison. Für mich ist das ein richtiges Kracher-Spiel", so der Löwen-Coach weiter. Die Sinne bei den Spielern sollten also geschärft sein!

Im Vergleich zu den ersten drei Saisonspielen, als Glöckner stets auf dieselbe Startelf vertraut hat, wird Glöckner gegen Stuttgart mindestens einen Wechsel vornehmen müssen. Manuel Pfeifer, der zuletzt die Rolle als linker Schienenspieler bekleidete, konnte unter der Woche krankheitsbedingt nicht mittrainieren und wird daher nicht zur Verfügung stehen. Für ihn wird wohl Kilian Jakob in die erste Elf rücken. Der Rückkehrer kam in der Liga bislang nur auf drei Joker-Einsätze mit insgesamt 14 Spielminuten.

Manuel Pfeifer fehlt dem TSV 1860 gegen Stuttgart krankheitsbedingt. © IMAGO/Ulrich Wagner

Die Youngsters Lasse Faßmann, Emre Erdogan sowie Philipp Maier werden gegen Stuttgart wohl ebenfalls nicht im Kader stehen. Das Trio läuft am Freitagabend mit der U21 im Stadtderby gegen Türkgücü auf.

Glöckner setzt auch gegen Stuttgart auf Dreierkette

Auch sonst könne es Wechsel geben, meinte Glöckner weiter. Auf welchen Positionen genau, behielt er aber für sich. Klar ist: An seiner bislang erfolgreichen Grundordnung wird der Löwen-Coach festhalten. "Wir werden wieder mit Dreierkette spielen, weil es für uns einfach passt momentan."

Gegen die Schwaben baut Glöckner auch wieder auf die Unterstützung von den Rängen im Grünwalder Stadion, das mit 15.000 Zuschauern einmal mehr ausverkauft sein wird. "Wir müssen direkt ins Spiel reinfinden. Es wird wichtig sein, dass wir das Stadion direkt mitnehmen und zeigen, dass wir hier Zuhause bei uns spielen", stellte der 48-Jährige klar.