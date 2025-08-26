Soichiro Kozuki verlässt den TSV 1860 und schließt sich Liga-Konkurrent Viktoria Köln an. Trainer Patrick Glöckner spricht über die Gründe für den Abgang.

Auf 18 magere Einsatzminuten kam Soichiro Kozuki in dieser Saison, in Essen und Aachen stand er noch nicht einmal im Kader. Deshalb entschied sich der Japaner nun, einen neuen Arbeitgeber zu suchen. Wie der TSV 1860 am Dienstagmittag bekanntgab, wechselt Kozuki zu Liga-Kontrahent Viktoria Köln. „Die Löwen bedanken sich bei Soichiro für seinen Einsatz und wünschen ihm für seine sportliche wie persönliche Zukunft alles erdenklich Gute“, heißt es in der Pressemitteilung.

Wenig später erklärte Coach Patrick Glöckner die Beweggründe für den Abschied nach nur einer Saison beim Löwen. „Er hat in unserer Grundordnung kein richtiges Zuhause gefunden“, sagte der gebürtige Bonner bei einer Presserunde.

Glöckner über Kozuki: "Die Einsatzzeiten wären da gewesen, aber..."

Was Glöckner meint: Durch die Umstellung auf die Fünferkette braucht er keinen klassischen Flügelflitzer. Vielmehr sollen seine Schienenspieler Manuel Pfeifer und Tim Danhof für Gefahr in der gegnerischen Hälfte sorgen.

„Ich habe mit ihm nochmal ein Gespräch gesucht, wie momentan das Ranking ist“, so Glöckner. Anschließend entschied der Spieler sich für den Abschied. „Die Einsatzzeiten wären da gewesen, aber es zeichnete sich nicht ab, dass er in die erste Elf rückt. Das ist aber sein Anspruch.“

Zu diesem Zeitpunkt war Kozuki schon in Köln, posierte im Trikot seines neuen Klubs. „Ich bin sehr glücklich hier zu sein und freue mich bald auf dem Platz zu stehen“, wird der 24-Jährige zitiert.

Ob neben Kozuki noch weitere Spieler den TSV 1860 verlassen, ist noch unklar.