René Vollath ist Torwarttrainer und Ersatzkeeper des TSV 1860 in Personalunion. Nun kommt eine weitere Aufgabe abseits der Grünwalder Straße 114 hinzu.

Zweites Standbein für René Vollath, von dem auch sein Arbeitgeber TSV 1860 langfristig profitieren könnte: Der 35 Jahre alte Torwarttrainer und Ersatzkeeper der Löwen eröffnet zusammen mit seinen Frau Annkatrin seine eigene Talentschmiede für Schlussmänner- und frauen der Zukunft.

"Jede Torhüterin und jeder Torhüter ist willkommen", sagte Vollath der AZ über die "Next Generation Keepers Academy" (NGK), man richte sich "an alle, die ihr Torwartspiel auf das nächste Level heben wollen — von jungen Talenten bis zu erfahrenen Torhüter:innen, sei es Profi oder Amateur." Das Training der NGK findet auf der Bezirkssportanlage Siegenburger Straße 51 am Westpark statt.

Vollath geht mit Frommann und Wagner auf Torwarttalent-Suche

Neben René Vollath sind auch zwei Ex-Profi-Torhüter als Trainer mit dabei. Constantin Frommann (27) war unter anderem beim SC Freiburg und beim SV Meppen aktiv und ist seit Jahren mit Bayern-Star und DFB-Kapitänin Giulia Gwinn liiert. Michael Wagner (25) stammt aus der Jugend des FC Bayern und hielt später für Türkgücü sowie dem FV Illertissen den Kasten sauber.

Vollath geht also neben seiner Löwen-Tätigkeit nun auch mit seiner eigenen Akademie auf Talentsuche. Vielleicht findet sich so schon bald ein neuer Marco Hiller.