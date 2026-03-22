1860-Talent Husic trauert um seinen Vater: "Täglich hast du mich geschliffen"

Loris Husic trauert um seinen Vater. Wie das 18 Jahre alte Talent des TSV 1860 selbst bekannt gab, ist sein Vater im Alter von nur 48 Jahren verstorben.

In der Presserunde am Freitag vor dem Auswärtsspiel des TSV 1860 in Duisburg hatte Trainer Markus Kauczinski verkündet, dass Löwen-Talent Loris Husic nicht im Kader der Profis stehen werde – am Sonntag wurde klar, warum. Der 18-Jährige trauert um seinen Vater Denis.

"Der Gedanke, dich in diesem Leben nie wiederzusehen, zerreißt mich. Den Platz und Wert, welchen du in meinem Leben und Herzen eingenommen hast, kann man gar nicht in Worte beschreiben. Du warst viel mehr als nur beste Papa der Welt … du warst mein Trainer, du warst mein Lehrer, mein Beschützer, mein bester Freund, mein größter Fan, einfach mein alles”, schrieb der Österreicher auf seiner Instagram-Seite.

Auch der SV Wörgl, für den Denis Husic insgesamt 13 Jahre als Jugend- und Cheftrainer lang tätig war, trauert: "Danke Denis für deine Arbeit in unseren Farben und wir werden dich nie vergessen!" Der Vater des Junglöwen wurde nur 48 Jahre alt.

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"Wir haben zusammen für unseren Traum 'Fußballer' zu werden mehr als gekämpft"

Loris Husic gilt als eines der vielversprechendsten Talente des TSV 1860, dem schon bald der dauerhafte Sprung zu den Profis zugetraut wird. In dieser Spielzeit kam der zentrale Mittelfeldspieler, der vornehmlich bei der Löwen-U19 agiert, bereits auf zwei Einsätze in der Dritten Liga. Im November 2025 hatte er zudem mit der österreichischen U17-Auswahl WM-Silber in Katar geholt.

In seinem Trauerpost schreibt Husic weiter: "Täglich hast du mich geschliffen und mir den richtigen Weg vor die Füße gelegt. Wir haben zusammen für unseren Traum 'Fußballer' zu werden mehr als gekämpft und alles gegeben. Du hast mir von draußen zugeschaut, deine Schmerzen unterdrückt, nur um mir das Gefühl von Sicherheit zu geben."

Der Youngster verspricht: "Du bist mein größtes Vorbild und ich weiß, du schaust mir jetzt von oben zu. Ich verspreche dir, ich werde dich genauso stolz machen, wie du es mich gemacht hast."