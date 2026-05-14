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1860-Stürmer Volland legt den Finger in die Wunde: "Wir haben es verkackt"

Ex-Nationalspieler Kevin Volland zieht nach Sechzigs 1:2 gegen den FC Ingolstadt ein Saison-Fazit.
| Matthias Eicher
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Kevin Volland zieht nach einer enttäuschenden Saison Bilanz.
Kevin Volland zieht nach einer enttäuschenden Saison Bilanz. © IMAGO/Fabian Kleer

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