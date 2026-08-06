1860-Stadionsprecher Schäch räumt mit Mythos auf und wagt Fan-Prognose

Vor dem Heimauftakt des TSV 1860 in der Regionalliga spricht Stadionsprecher Sebastian Schäch über den emotionalen Neustart, seine Rolle zwischen Hobby und Beruf und warum er den Fans bei der neuen Mannschaft voll vertraut.

06. August 2026 - 12:58 Uhr

Sebastian Schäch ist seit Sommer 2021 Stadionsprecher des TSV 1860. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike Feiner