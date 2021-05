1860-Shop öffnet wieder: Was Löwen-Fans jetzt beachten müssen

Der Fan-Shop am Trainingsgelände des TSV 1860 öffnet ab Dienstag wieder. Was Sechzig-Fans jetzt beachten müssen.

München - Die Corona-Zahlen in München sinken! Da die Sieben-Tages-Inzidenz in den letzten Tagen stabil unter der kritischen 100er Marke lag, kommt es in der Landeshauptstadt zu einigen Lockerungen. Dies hat auch Auswirkungen auf den Fanshop des TSV 1860 am Trainingsgelände an der Grünwalder Straße.

Wie 1860 am Montag mitgeteilt hat, habe man sich dazu entschieden, den Fan-Shop ab Dienstag (11. Mai) wieder zu öffnen.

Was Löwen-Fans beim Einkauf beachten müssen

Allerdings ist dies nur unter vorheriger Terminvereinbarung (Tel. 089/64208812) möglich. Damit wird das Geschäft an der Grünwalder Straße nach dem Prinzip "Call & meet" ab Dienstag wieder für die Löwen-Anhänger öffnen.

Zum Fanshop in der Orlandostraße in der Münchner Innenstadt gibt es bislang noch keine Informationen bezüglich einer Öffnung.