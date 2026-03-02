1860-Serie trotz Ausfällen: Coach ermuntert Reservisten

1860 München ist aktuell in Form. Gegen Aue soll der nächste Sieg hier. Dass erneute einige Profis verletzt oder gesperrt fehlen, soll an der Herangehensweise nichts ändern.

München

Der TSV 1860 München will seine jüngste Siegesserie in der 3. Liga trotz weiterhin etlicher Ausfälle ausbauen. Den "Löwen" fehlen im Heimspiel an diesem Dienstag gegen Erzgebirge Aue (19.00 Uhr/MagentaSport) neben fünf länger verletzten Fußballern auch die gelbgesperrten Philipp Maier und David Philipp. Darauf angesprochen, witzelte Trainer Markus Kauczinski: "Je weniger es sind, umso weniger Entscheidungen muss ich treffen."

Ausfälle wegen gelber Karten gehörten dazu, ergänzte der Coach und meinte, dass solche Situationen auch Chancen böten. "Jetzt können andere zeigen, was sie draufhaben", unterstrich der Kauczinski. Darüber hinaus habe er ohnehin geplant, in der Englischen Woche etwas durchzuwechseln.

Coach: Gegner Aue gerade wegen prekärer Lage gefährlich

Die Sechziger haben zuletzt drei Partien nacheinander gewonnen - durch das 2:1 vom Freitagabend bei der Reserve der TSG Hoffenheim festigten die Münchner den achten Tabellenplatz. Den Rückstand auf den Aufstiegs-Relegationsrang aber verringerte der TSV dabei auf nur noch fünf Zähler.

Dass die Gäste aus Sachsen mitten in einem Abwärtsstrudel stecken und seit sieben Spielen keinen Sieg mehr feiern konnten, mache den Tabellenviertletzten gefährlich. Kauczinski warnte vor dem Match im Grünwalder Stadion: "Gerade eine Mannschaft, die unten drinsteht und um jeden Zentimeter, jeden Punkt kämpft, wird uns voll fordern."