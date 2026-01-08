Interview 1860-Präsident Mang zur Grünwalder-Debatte: "In diesem Jahr muss eine Entscheidung her"

Im exklusiven Neujahrs-Interview mit der AZ spricht Löwen-Präsident Gernot Mang über den "Geist von Belek", Finanzierungsoptionen für den Ausbau des Grünwalders und den Zoff mit Bayerische-Boss Gräfer.

08. Januar 2026 - 06:00 Uhr

Präsident des TSV 1860: Gernot Mang. © IMAGO/Max Kilian