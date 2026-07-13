Exklusiv 1860-Präsident Mang öffnet Hitzlsperger die Tür: "Schätzen ihn menschlich und fachlich sehr"

Präsident Mang erklärt exklusiv in der AZ, dass 1860 Interessent Hitzlsperger gerne einbinden würde und das Investorenmodell mit Investor Ismaik "hinter uns lassen" müsse. Kein Kontakt zu Ex-Löwe Tanner.

13. Juli 2026 - 18:52 Uhr

Präsident Mang kann sich Investoren bei 1860 weiter vorstellen, aber keinesfalls in der Variante Ismaik © IMAGO/Sven Simon