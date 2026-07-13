AZ-Plus
Exklusiv

1860-Präsident Mang öffnet Hitzlsperger die Tür: "Schätzen ihn menschlich und fachlich sehr"

Präsident Mang erklärt exklusiv in der AZ, dass 1860 Interessent Hitzlsperger gerne einbinden würde und das Investorenmodell mit Investor Ismaik "hinter uns lassen" müsse. Kein Kontakt zu Ex-Löwe Tanner.
Matthias Eicher |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Präsident Mang kann sich Investoren bei 1860 weiter vorstellen, aber keinesfalls in der Variante Ismaik
Präsident Mang kann sich Investoren bei 1860 weiter vorstellen, aber keinesfalls in der Variante Ismaik © IMAGO/Sven Simon

Jetzt weiterlesen

Hier schlägt das Löwen-Herz

  • Exklusive Artikel zur Mannschaft, Vereinspolitik und Fan-Szene
  • Teilnahme am AZ-Tippspiel – mit besonderen Fan-Gewinnen
  • Täglich topinformiert mit dem Löwen-Letter per Mail
  • Gewinnchancen auf Tickets bei exklusiven Verlosungen für Löwen-Spiele

Löwen-Probeabo

nur 1 €/1. Monat

Jetzt lesen
Ab dem 2. Monat 7,90 €, monatlich kündbar
 Unsere Empfehlung

Löwen-Jahresabo

nur 4,90 €/ Monat

Jetzt lesen
Ab dem 2. Jahr 7,90 €, monatlich kündbar