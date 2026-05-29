AZ-Plus

1860-Präsident Mang gibt sich "entspannt" und schickt "Respekt"-Gruß an Ismaik

Die Feier zum 60. Meister-Jubiläum steht im Schatten des Bangens um die Zukunft des TSV 1860. Präsident Gernot Mang watscht das 2026er-Team ab und schickt Grüße an Hasan Ismaik, der zumindest von einer der angeblich sieben Forderungen absieht.
Matthias Eicher |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Gernot Mang teilt bei den Feierlichkeiten zum 60 Jahrestag aus.
Gernot Mang teilt bei den Feierlichkeiten zum 60 Jahrestag aus. © sampics

Jetzt weiterlesen

Hier schlägt das Löwen-Herz

  • Exklusive Artikel zur Mannschaft, Vereinspolitik und Fan-Szene
  • Teilnahme am AZ-Tippspiel – mit besonderen Fan-Gewinnen
  • Täglich topinformiert mit dem Löwen-Letter per Mail
  • Gewinnchancen auf Tickets bei exklusiven Verlosungen für Löwen-Spiele

Löwen-Probeabo

nur 1 €/1. Monat

Jetzt lesen
Ab dem 2. Monat 7,90 €, monatlich kündbar
 Unsere Empfehlung

Löwen-Jahresabo

nur 4,90 €/ Monat

Jetzt lesen
Ab dem 2. Jahr 7,90 €, monatlich kündbar