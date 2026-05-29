1860-Präsident Mang gibt sich "entspannt" und schickt "Respekt"-Gruß an Ismaik

Die Feier zum 60. Meister-Jubiläum steht im Schatten des Bangens um die Zukunft des TSV 1860. Präsident Gernot Mang watscht das 2026er-Team ab und schickt Grüße an Hasan Ismaik, der zumindest von einer der angeblich sieben Forderungen absieht.

29. Mai 2026 - 15:15 Uhr

Gernot Mang teilt bei den Feierlichkeiten zum 60 Jahrestag aus. © sampics