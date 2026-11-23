Kann der TSV 1860 schon vor Ende der Sanierung ins Olympiastadion ausweichen? Eine Kapelle und Standesamt sind im neuen Grünwalder Stadion geplant.

So soll das neue Grünwalder Stadion nach Plänen von Powerhouse einmal aussehen. 1860-Präsident Gernot Mang findet es top: "Der Stadioncharakter ist wichtig, eine Arena passt nicht zur Löwen-DNA."

Angesprochen auf die Machbarkeitsstudie zum Umbau des Grünwalder Stadions seitens der Powerhouse Company geriet 1860-Präsident Gernot Mang auf dem AZ-Sofa ins Schwärmen: "Das ist top, weil es den Charakter des Grünwalder Stadions hat, wo wir seit 1911 – mit Unterbrechungen – spielen. Der Stadioncharakter ist wichtig, eine Arena passt nicht zur Löwen-DNA."

Wie aber geht es konkret weiter in der Stadion-Frage, gibt es einen Wunschzeitplan? Ja, sagt Mang: "Ziel ist es, 2027 alle Genehmigungen zu bekommen, Mitte 2028 mit dem Umbau zu beginnen und dann 2030/31 im neuen Sechzgerstadion zu spielen."

Mang über Oly-Stadion: "Da kann man eventuell während des Umbaus schon spielen"

Als Ausweichstätte ist in der zweijährigen Bauzeit das Olympiastadion vorgesehen. Walter Lechner, Chef der Stadion-Kommission, hatte zuletzt bei "Absolut Fußball" gesagt, man sei "natürlich auch mit der Sanierung, mit den Zeitfortschritten Olympiastadion an der Stelle einfach gebunden. Wir mussten einfach diese Termine übernehmen. Das ist nicht ganz so schön, wir rutschen dadurch ein Jahr hinten raus." Kann der Umzug in den Olympiapark also doch erst 2029 erfolgen?

Gernot Mang war am Samstagabend auf dem AZ-Sofa im Deutschen Theater zu Gast. © Wackerbauer

Dem widersprach Mang ein wenig und merkte an: "Ich glaube, das müssen wir dann einfach verhandeln, wie dort der Baufortschritt ist. Das Gelände ist sehr groß, da kann man eventuell während des Umbaus schon spielen. Wir brauchen ja nicht gleich die 70.000-Mann-Arena, es reichen auch 20.000."

IOC-Entscheid "ein wichtiger Meilenstein"

Heißt, auch ein teilweise fertig saniertes Olympiastadion würde 1860 als Übergangslösung genügen. Mehrere Stadion-Projekte (beispielsweise Frankfurt, Stuttgart oder Barcelona) wurden und werden im laufenden Betrieb mit nur abschnittsweise freigegebenen Rängen durchgeführt. Mang wolle beizeiten "Lösungen mit der Stadt gemeinsam" finden, denn sein Wunsch ist es, dass man in der Stadion-Frage "aufs Tempo drückt".

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Schon im Frühjahr 2027 wird seitens des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) über die Vergabe der Spiele 2036, 2040 oder 2044 eine erste Vorentscheidung fallen. Mang betonte, das ganze Projekt Grünwalder Stadion sei "unabhängig von Olympia geplant", denn "wir brauchen hier eine Lösung – so oder so". Doch natürlich sei dieser IOC-Entscheid "ein wichtiger Meilenstein". Mang bleibt optimistisch: "München hat ja alle Voraussetzungen. Man hat das Gefühl, morgen könnte Olympia hier aufschlagen, weil da ist wirklich schon so viel hier. Man spricht von Nachhaltigkeit, dann muss München ganz vorne mit dabei sein."

Sportchef Krischan Kaufmann und Vize-Chef Florian Weiß sprechen mit Sechzigs Gernot Mang (v.l.n.r.) auf dem AZ-Sofa. © Christina Stelzl

"Möchten mit dem Stadion den ganzen Stadtteil aufwerten"

Mit Blick auf das neue Grünwalder sagte er: "Das Stadion ist ja nicht nur geplant für Fußball, sondern sollte eine Begegnungsstätte sein." Er sprach beispielhaft von einem Supermarkt oder einem Kindergarten. Und: "Wir planen eine Kapelle samt Standesamt, also man kann Taufen und Hochzeiten machen." Mang weiter: "Wir als TSV München von 1860 haben die soziale Verpflichtung, auch den Münchnerinnen und Münchnern hier etwas zu geben. Wir möchten mit dem Stadion den ganzen Stadtteil aufwerten."

Mit den Anwohnern sei man regelmäßig im Austausch, vor allem die Themen Wildbieslerei und Müll merken die Nachbarn immer wieder an. 1860 tue viel, habe beispielsweise zuletzt auch mobile Pissoirs getestet, doch Mang sieht auch die Stadt in der Pflicht. Der Müll sei "nicht nur ein Thema, wenn wir spielen, sondern auch die anderen Tage sind einfach zu wenig Müllcontainer da. Das muss auch mit der Stadt gelöst werden."