1860 nur 1:1 in Illertissen - "Hat sehr viel Kraft gekostet"

Der TSV 1860 München steht in der Regionalliga weiter unter Druck. Zu Beginn einer Englischen Woche reicht es nur zu einer Punkteteilung. Der Trainer äußert eine Hoffnung.

Nach dem missglückten Start in die brisante Englische Woche richtet der TSV 1860 den Blick schnell nach vorne. "Ich hoffe, dass der Kader wieder ein bisschen tiefer wird, dass wir mehr Alternativen haben", sagte Trainer Alper Kayabunar mit Blick auf einige Ausfälle. "Das Spiel hat sehr viel Kraft gekostet und gegen Bayreuth wird es sicherlich nicht einfacher." Und zum Abschluss der Woche steht noch das Stadt-Derby gegen den FC Bayern II an.

Niederlechner-Treffer reicht nicht

Beim FV Illertissen reichte es nur zu einem 1:1 (0:0). Florian Niederlechner hatte die "Löwen" nach 70 Minuten in Führung gebracht. Denis Milic (83.) glich kurz vor Schluss noch aus. In der Nachspielzeit vergab Emre Erdogan den Lucky Punch für die Gäste. Mit einem Spiel weniger als Tabellenführer TSV Buchbach hat das Team von Trainer Kayabunar nun bereits sieben Zähler Rückstand.

Nach einer ereignislosen ersten Hälfte machten die Münchner nach dem Seitenwechsel mehr Druck und erarbeiteten sich zahlreiche Chancen. Eine davon nutzte Niederlechner, der per sehenswertem Seitfallzieher vollendete. "Wir haben auswärts gegen eine richtig gute Mannschaft gespielt, aber wir hätten mehr Druck ausüben, noch mehr Bälle in die Box bringen und den Gegner weiter reindrücken müssen, um noch mehr Torchancen zu erarbeiten", sagte der Trainer.

1860-Trainer hadert

Illertissen, das zuvor selten, wenn aber dann gefährlich vor das "Löwen"-Tor gekommen war, nutzte sieben Minuten vor Schluss die Möglichkeit zum Ausgleich und bestrafte damit die Münchner, die nach der Führung viel zu passiv agiert hatten.

"Wir haben uns viele Möglichkeiten erarbeitet, wenig Chancen für den Gegner zugelassen. Aber leider stehen wir am Ende nur mit einem Punkt hier", sagte der 1860-Coach. "Wir hatten viel Kontrolle." Angesichts der Personalsituation sei es aber nicht einfach gewesen, sagte Kayabunar. "Nach dem Training ist der ein oder andere Spieler noch weggebrochen." Bereits am Dienstag geht es zu Hause gegen die SpVgg Bayreuth weiter.