1860-Nullnummer gegen Haching: "Schon enttäuschend"

Die Münchner "Löwen" verpassen es zum Abschluss der Hinrunde, bis auf drei Zähler an Spitzenreiter Memmingen heranzukommen. Was das für den Rest der Saison bedeuten könnte.

München

Der Weg des TSV 1860 München zurück in den Profifußball bleibt holprig. Die "Löwen" verpassten beim 0:0 im kleinen Derby gegen die SpVgg Unterhaching den vierten Sieg in Serie und schlossen die Hinrunde deshalb mit fünf Zählern Rückstand auf Spitzenreiter FC Memmingen ab.

"Wir sind froh darüber, zu null gespielt zu haben", meinte Trainer Alper Kayabunar zwar im Bayerischen Rundfunk. "Aber wir haben das erste Mal in der Saison kein Tor selbst geschossen, dann ist das ein bisschen enttäuschend."

Die verletzungsgeplagten Sechziger haben nun eine Woche spielfrei, ehe mit dem Rückrundenauftakt gegen Schweinfurt am 27. November das letzte Spiel des Kalenderjahres 2026 ansteht. "Wir hoffen, dass dann der eine oder andere zurückkommt", sagte Kayabunar im Hinblick auf die vielen Ausfälle.

Spannender Zweikampf in Rückrunde bahnt sich an

Dabei hatten die Münchner gegen Haching Chancen auf den Sieg, vor allem nach der Pause durch Michael Eberwein (70. Minute) und Raphael Ott (89.). "Wir waren in der ersten Halbzeit nicht mutig genug", kritisierte der Trainer.

Statt auf drei Zähler heranzukommen, konnten die "Löwen" das spielfreie Wochenende der Memminger nicht nutzen. In der Rückrunde bahnt sich nun ein spannender Zweikampf an, der bis vor kurzem noch nicht absehbar war. Memmingen gab dann aber überraschend bekannt, die Lizenz für die 3. Liga beantragen zu wollen - dies war die Kampfansage an 1860. Am Ende muss der Bayern-Meister in der Relegation gegen den Nord-Staffelsieger antreten.