1860 München trotzt Widerständen und siegt in Eichstätt

Das war wahrlich kein Vergnügen für die Münchner "Löwen". Regen, Wind und sehr schwierige Platzverhältnisse herrschen im kleinen Stadion des VfB Eichstätt. Aber 1860 erzwingt am Ende ein 2:0.

Eichstätt

Eine Woche nach der schmerzhaften Derby-Niederlage gegen die zweite Mannschaft des FC Bayern hat der TSV 1860 München in der Fußball-Regionalliga einen Arbeitssieg beim VfB Eichstätt bejubeln können.

Das 2:0 (0:0) war hart erkämpft. Beim ersten Tor hatten die "Löwen" Glück. Eichstätts Innenverteidiger Bastian Bösl lenkte einen Eckball von TSV-Kapitän Dennis Dressel in der 49. Minute ins eigene Tor. In der Nachspielzeit erhöhte der 19-jährige Arian Ortivero Calderon schließlich nach einem Konter. "Große Erleichterung, Stolz auf die Truppe", kommentierte Trainer Alper Kayabunar im BR. "Das war natürlich sehr wichtig, den Kampf hier in Eichstätt anzunehmen."

Regen, Sturm, tiefer Rasen

Kleines Stadion, Regen, Sturm, kürzerer Platz und ein sehr tiefer Rasen - die Umstände im etwas mehr als 2.000 Zuschauer fassenden Hirsch Sportpark waren gewöhnungsbedürftig für die Gäste aus München. Es entwickelte sich ein Kampfspiel mit wenigen Torchancen, verteilt auf beiden Seiten.

Der Tabellenvierte musste sich den Auswärtssieg hart erarbeiten. Das beruhigende zweite Tor gelang den "Löwen" erst ganz spät. Trainer Kayabunar blickte davor immer wieder auf die Uhr. Er sehnte wie die vielen mitgereisten Fans den Schlusspfiff herbei. Eichstätt drängte am Ende auf das 1:1 - und wurde dann in der Nachspielzeit entscheidend ausgekontert.