Der TSV 1860 München möchte sich mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause verabschieden. Trainer Alper Kayabunar hat gegen den 1. FC Schweinfurt aber einige Personalfragen zu klären.

München

Der TSV 1860 München bestreitet sein letztes Regionalligaspiel in diesem Jahr mit erheblichen Personalproblemen. Im Heimspiel am Freitagabend (19.00 Uhr) gegen Drittligaabsteiger 1. FC Schweinfurt 05 wird nun auch noch Innenverteidiger Benedikt Hoppe fehlen, wie Trainer Alper Kayabunar berichtete. Die Einsätze von Damjan Dordan, Raphael Wach und Brahim Moumou im Mittelfeld sind fraglich. Wenigstens ist Kapitän Dennis Dressel nach seiner Gelbsperre zurück.

Mit einem Sieg würden die "Löwen", die zuletzt zehn Punkte aus vier Spielen holten, bis auf fünf Zähler an Spitzenreiter FC Memmingen herankommen. "Es waren keine einfachen Spiele. Wir wollen unsere Form bestätigen und mit einem Heimsieg in die Winterpause gehen. Das wäre nicht nur wegen der Punkte wichtig, sondern auch für ein positives Gefühl", sagte Kayabunar.

Die Vorbereitung auf die Restrückrunde beginnt am 7. Januar. Ein Trainingslager ist offen. "Ein Trainingslager tut der Mannschaft immer gut, aber wir müssen schauen, was möglich ist", sagte Kayabunar mit Blick auf die Finanzen.