1860 München geht mit einem guten Gefühl in eine mehr als zweimonatige Winterpause. Gegen Schweinfurt machen die "Löwen" früh alles klar.

München

Der TSV 1860 München hat sich mit einem klaren Heimsieg in die lange Winterpause verabschiedet. Die "Löwen" schlugen den 1. FC Schweinfurt am ersten Spieltag der Rückrunde mit 4:2 (3:0) und festigten den zweiten Tabellenplatz der Fußball-Regionalliga Bayern. Für die Sechziger steht nun eine lange spielfreie Zeit an, ehe es Mitte Februar weitergeht.

Vor 15.000 Zuschauern im Grünwalder Stadion sorgten die Gastgeber schon in einer famosen Anfangsphase für klare Verhältnisse. Cristian Leone (3. Minute), Felix Weber (7.) und Michael Eberwein per Foulelfmeter (16.) trafen in der ersten Viertelstunde. Kapitän Dennis Dressel erhöhte ebenfalls vom Punkt auf 4:0 (77.). In der Schlussphase betrieben Johannes Theinhardt (82.) und Pietro Besso (90.+2) mit ihren Toren nur noch Ergebniskosmetik.

Der TSV, der auf etliche verletzte Spieler verzichten musste, verkürzte den Rückstand auf Spitzenreiter FC Memmingen auf fünf Punkte. Die Partie des Tabellenführers auswärts in Ansbach wurde wegen eines nicht bespielbaren Platzes abgesagt. Allerdings können die Schwaben am nächsten Wochenende wieder auf acht Zähler davonziehen - dann haben die Münchner spielfrei.