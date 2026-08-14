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1860 München feiert ersten Sieg nach Zwangsabstieg

Nach dem Zwangsabstieg gelingt 1860 München der erste Saisonsieg in der Regionalliga – ausgerechnet beim bisherigen Spitzenreiter. In Memmingen wird es am Ende deutlich.
dpa |
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Torschütze für 1860 München: Florian Niederlechner. (Archivbild)
Torschütze für 1860 München: Florian Niederlechner. (Archivbild) © Florian Diettrich/dpa
München

Der TSV 1860 München hat den ersten Sieg in der Fußball-Regionalliga eingefahren. Nach dem Zwangsabstieg und dem Neustart in der Viertklassigkeit mit zunächst zwei Unentschieden feierten die "Löwen" auswärts beim bisherigen Tabellenführer FC Memmingen einen 3:0 (1:0)-Erfolg. In der mit 5.000 Zuschauern ausverkauften Arena sorgten Florian Niederlechner (12.), Lance Fiedler (56.) und Michael Eberwein (89.) mit ihren Toren für den Erfolg der Münchner.

1860-Trainer Alper Kayabunar hatte seiner Mannschaft mehr defensive Konzentration verordnet nach den vier Gegentoren beim 2:2 in Schweinfurt und dem 2:2 daheim gegen Augsburg II. Nach einer Insolvenz im Juni, chaotischen Tagen danach und dann der Neugründung einer Spielbetriebsgesellschaft spielt das Team der "Löwen" erst seit kurzer Zeit zusammen und hat damit noch Trainingsrückstand.

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