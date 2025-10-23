Interview 1860-Kapitän Verlaat: "Das will ich zurück – so schnell wie möglich und so gut wie möglich"

Die neue Sechzig-Dokumentation "Rise & Fall" begeistert auch den 1860-Kapitän Jesper Verlaat. In der AZ spricht der aktuell verletzte Leit-Löwe über die Sechzig-Historie und seine Comeback-Pläne.

23. Oktober 2025 - 06:00 Uhr

Zum Zuschauen verdammt: 1860-Kapitän Jesper Verlaat ist seit Mitte September mit einer Muskelverletzung außer Gefecht gesetzt. © sampics (sampics)