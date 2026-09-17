1860-Kader neu bewertet: Wer gewinnt, wer verliert, wer ist am wertvollsten?

Das Portal "transfermarkt.de" updatet regelmäßig die aktuellen Marktwerte in der Regionalliga. Auch einige Spieler des TSV 1860 wurden neu bewertet. Die aktuellen Marktwerte der Löwen.

Beim neuesten Marktwert-Update von " " wurden auch etliche Löwen-Spieler neu bzw. zum ersten Mal bewertet. Der größte Gewinner ist dieses Mal Lance Fiedler. Der Youngster kann mit einem Marktwert von satten 200.000 Euro einsteigen.

Auch der erste Wert von Fabio Wagner lässt sich sehen: Sechzigs Offensivspieler hat einen Wert von 150.000 Euro zum Start. Raphael Wach und Arian Calderon werden zu Beginn mit 75.000 Euro bewertet. 50.000 Euro ist der Startwert von Benedikt Hoppe.

Paul Bachmann, Cristian Leone, Brahim Moumou und Edon Krasniqi liegen bei einem Marktwert von 25.000 Euro. Zudem konnte Offensiv-Youngster Emre Erdogan seinen Anfangswert um 200 Prozent steigern und liegt nun bei 150.000 Euro.

Routiniers Dressel und Niederlechner büßen ein

Allerdings mussten auch einige Sechzger einen Marktwert-Verlust hinnehmen. Dennis Dressel und Eric Uhlmann, jetzt bei 300.000 Euro, sowie Florian Niederlechner (200.000 Euro) büßten jeweils 50.000 Euro ein. Auch Neulöwe Moritz Seiffert wurde um 25.000 Euro abgewertet und liegt nun bei 150.000 Euro.

Trotz der Abwertung bleiben Dressel und Uhlmann mit 300.000 Euro die wertvollsten Löwen. Auf Rang drei folgt Tunay Deniz, dessen Wert von 225.000 Euro unberührt blieb.