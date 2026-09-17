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1860-Kader neu bewertet: Wer gewinnt, wer verliert, wer ist am wertvollsten?

Das Portal "transfermarkt.de" updatet regelmäßig die aktuellen Marktwerte in der Regionalliga. Auch einige Spieler des TSV 1860 wurden neu bewertet. Die aktuellen Marktwerte der Löwen.
Christina Stelzl |
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Dennis Dressel (li.) und Florian Niederlechner (m.) büßen ein.
Dennis Dressel (li.) und Florian Niederlechner (m.) büßen ein. © IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Beim neuesten Marktwert-Update von "transfermarkt.de" wurden auch etliche Löwen-Spieler neu bzw. zum ersten Mal bewertet. Der größte Gewinner ist dieses Mal Lance Fiedler. Der Youngster kann mit einem Marktwert von satten 200.000 Euro einsteigen.

Auch der erste Wert von Fabio Wagner lässt sich sehen: Sechzigs Offensivspieler hat einen Wert von 150.000 Euro zum Start. Raphael Wach und Arian Calderon werden zu Beginn mit 75.000 Euro bewertet. 50.000 Euro ist der Startwert von Benedikt Hoppe.

Paul Bachmann, Cristian Leone, Brahim Moumou und Edon Krasniqi liegen bei einem Marktwert von 25.000 Euro. Zudem konnte Offensiv-Youngster Emre Erdogan seinen Anfangswert um 200 Prozent steigern und liegt nun bei 150.000 Euro.

Routiniers Dressel und Niederlechner büßen ein

Allerdings mussten auch einige Sechzger einen Marktwert-Verlust hinnehmen. Dennis Dressel und Eric Uhlmann, jetzt bei 300.000 Euro, sowie Florian Niederlechner (200.000 Euro) büßten jeweils 50.000 Euro ein. Auch Neulöwe Moritz Seiffert wurde um 25.000 Euro abgewertet und liegt nun bei 150.000 Euro.

Trotz der Abwertung bleiben Dressel und Uhlmann mit 300.000 Euro die wertvollsten Löwen. Auf Rang drei folgt Tunay Deniz, dessen Wert von 225.000 Euro unberührt blieb.

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46 Kommentare
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  • Rampftlschorsch am 22.03.2026 01:27 Uhr / Bewertung:

    Na, schaun wir mal wie lange es dauert bis dieser Kommentar gelöscht wird (beim inhaltlich gleichen vorher waren es vier Stunden. Lippmann kommt von 150.000, geht auf 400.000. Laut Artikel sind das 60% Plus. Ich versuche es sehr einfach zu machen.Es ist sehr einfach darauf zu kommen, dass eine Steigerung um 250.000 von 150.000 mehr als 100% sein müssen, weil 250.000 (=400.000 ./. 150-000) mehr als 150.000 sind, 60% sind aber weniger als 100%, diese Lösung muss also falsch sein. Wir können ja mal schauen, was 250 (tausend kürzen sich weg) im Verhältnis zu 150 sind. und, eha, das sind ja 1,67 (rechenweg: 250/150). Weil wir in der Prozentrechnung sind, noch mal 100 und wir sind bei gerundet 167 % . Glückwunsch, Sie haben soeben die siebte Klasse Mathe wiederholt.

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  • Rampftlschorsch am 21.03.2026 13:12 Uhr / Bewertung:

    Von 150 auf 400 entspricht einer Steigerung um 60%? 7.Klass-Mathe gibts auf der Journalistenschule wohl nicht, kan aber offenbar auch nicht vorausgesetzt werden. Zur Info eine Steigerung um 250 von der Basis 150 auf 400 entspricht 166,67%

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  • Kaiser Jannick am 13.06.2024 13:53 Uhr / Bewertung:

    Schlecht recherchiert, liebe AZ.

    Nicht der gewechselte Lakenmacher ist mit 450 000 Marktwert der wertvollste Löwe, sondern vielmehr:

    500 000: Fabian Schubert
    450 000: Thore Jacobsen
    400 000: Michael Glück und Joel Zwarts
    350 000: Philipp, Verlaat, Schröter, Guttau

    D.h. drei Neuzugänge stehen beim Marktwert schon unter den top Vier.

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