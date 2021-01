1860-Investor Hasan Ismaik postet Bild in Trumps Resort

Hasan Ismaik, Investor des TSV 1860, hat den Jahreswechsel in Florida verbracht. Der Jordanier ließ sich in einem großen Resort von Donald Trump ablichten.

München - Schick im Anzug zeigt sich Löwen-Investor Hasan Ismaik auf Instagram. Der Jordanier postete am Samstag ein Bild von sich im feschen Anzug in der goldenen Lobby des Resorts "Mar a Lago ".

Bemerkenswert: Das "Mar a Lago" in Palm Beach Florida gehört Donald Trump. Medienberichten zufolge fand im Anwesen des abgewählten US-Präsidenten eine Silvesterfeier statt - allerdings ohne Trump selbst, der den Abend mit seiner Gattin Melania in Washington verbracht haben soll. Laut " " saßen die Gäste ohne Beachtung der Corona-Maßnahmen an Zehnertischen zusammen. Insgesamt seien 500 Tickets für den Abend verkauft worden.

Ob Ismaik, der in seiner Neujahrsbotschaft über den Traum vom Aufstieg mit dem TSV 1860 gesprochen hat, selbst an der Silvesterparty teilnahm oder es zu einem Treffen mit Trump vor dessen Abreise kam, ist nicht bekannt.