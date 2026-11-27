1860 gewinnt das letzte Heimspiel des Jahres 4:2 gegen Schweinfurt. Zuvor feierten die Ultra-Pioniere ihr 30-jähriges Jubiläum mit riesiger Choreo und weiß-blauem Fahnenmeer im Grünwalder Stadion. Abwehrchef Felix Weber war "komplett gepusht" – der Rückstand auf Memmingen schrumpft auf fünf Punkte.

Feuerwerk über der weiß-blauen Kurve: Die 1860-Fans im Grünwalder Stadion feiern das 30-jährige Jubiläum der Ultra-Pioniere und pushen ihre Löwen zum 4:2-Sieg gegen Schweinfurt.

Ein weiß-blaues Fahnenmeer wehte durch das Grünwalder Stadion. "Wir waren da, wir bleiben da. 30 Jahre Chaoten 1860 - Einmal Löwe, immer Löwe!", stand im Rahmen einer riesigen Choreografie vor der Westkurve und der Stehhalle zu Ehren der Ultra-Pioniere der Sechzger, dahinter erhellte – ganz ohne Pyrotechnik im Stadion – ein Feuerwerk den Giesinger Abendhimmel.

Chaotisch gut!

Giesinger Feuerwerk pusht die Löwen

Abwehrchef Felix Weber bedankte sich hinterher prompt für die krachende Unterstützung: "Für uns Spieler ein absolut geiles Spiel. Heute mit dem Feuerwerk davor, ich glaube, man hat es auch gemerkt, vor allem die ersten 15 Minuten: Ich war komplett gepusht, die ganze Mannschaft war komplett gepusht."

Getragen von der weiß-blauen Feierstimmung dauerte es nicht einmal ein Minütchen, bis Michael Eberwein den ersten gefährlichen Torschuss im letzten Heimspiel des Jahres 2026 gegen den 1. FC Schweinfurt 05 knapp vorbei setzte – und nur drei Minuten, bis Cristian Leone aus spitzem Winkel zur frühen Führung vollstreckte. "Oleoleole, Münchens Stolz ole", skandierte fast das gesamte Grünwalder, in dem selbst die Ostkurve aufgrund weniger Gästefans an die Blauen vergeben war. Was Leone kann, das kann Rückkehrer Weber schon lange und legte das 2:0 nach (7.).

Jubel in Weiß-Blau: Christian Leone (v.l.), Florian Niederlechner und Michael Eberwein des TSV 1860 München feiern im Grünwalder Stadion einen der vier Treffer beim 4:2-Sieg gegen Schweinfurt – ein weiterer Schritt im Aufstiegsrennen. © IMAGO/kolbert-press/Ulrich Gamel

Blitzstart und frühe Vorentscheidung

"Natürlich sind wir der Favorit. Wir wollen drei Punkte holen und mit einem guten Gefühl in die Winterpause gehen", hatte Chefcoach Alper Kayabunar Sechzigs letzte Mission des Jahres selbstbewusst auf den Punkt gebracht – und seine Elf lieferte. Verteidiger Lasse Faßmann hätte um ein Haar sogar noch das 3:0 nachgelegt (10.). Dies erledigte ein eiskalter Eberwein vom Elfmeterpunkt, nachdem Emre Erdogan durch eines seiner Dribblings den fälligen Strafstoß herausgeholt hatte (16.).

Drei Tore in gut einer Viertelstunde? Auch auf dem Rasen gab’s ein Giesinger Feuerwerk.

Von Anfang an gute Stimmung, bärenstarkes Löwen-Spiel und nicht zuletzt zum Aufwärmen bei Temperaturen knapp unter dem Gefrierpunkt: Prompt schwappte nach einer halben Stunde sogar eine Laola-Welle durch das Sechzger-Stadion. Da war es auch kein Problem, dass die Mannschaft auf dem Rasen schon eine Viertelstunde lang kein Tor mehr geschossen hatte.

Leone und Eberwein hätten dies vor der Pause noch regeln können, wurden aber jeweils geblockt. Nach der Pause machte 1860 mit reduzierter Schlagzahl weiter, Leones Lupfer wäre ein feines Sahnehäubchen gewesen. Dieses durfte sich schließlich Kapitän Dennis Dressel vom Punkt schnappen (77.). Gefolgt von den beiden Abstauber-Schönheitsfehlern zum 4:2.

Souveräner Auftritt statt Zittern wie im Hinspiel

Fazit: Ganz im Gegensatz zum 2:2 im historisch ersten Saisonspiel der neu aufgestellten, von Investor Hasan Ismaik "befreiten" und noch recht improvisierten Löwen, sollten die von Spielbeginn an topmotivierten Kayabunar-Kicker im Rückspiel keinerlei Probleme mit den "Schnüdeln" bekommen: Frühes Pressing, drei eiskalte Anfangsduschen für die Schweinfurter – den Rest erledigte eine kompakt stehende Giesinger Elf.

Was das Tableau der Regionalliga Bayern angeht, konnte 1860 den Rückstand auf Spitzenreiter FC Memmingen vorerst wieder auf fünf Zähler verkürzen. Der Job ab Mitte Februar 2027 ist klar. Die Allgäuer abfangen, danach die Relegation gewinnen und dafür sorgen, dass die nächste Chaoten-Choreo wieder im Profifußball stattfinden kann.