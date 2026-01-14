Interview 1860-Drama: Kioyo spricht in der AZ offen über rassistische Anfeindungen nach Elfer-Fehlschuss

Ex-Löwe Francis Kioyo spricht im exklusiven AZ-Interview über sein Schicksal bei Sechzig, seinen Auftritt in der BR-Doku "Rise & Fall of 1860", die Nachrichten von Beckenbauer und Hoeneß und seinen Seelenfrieden.

14. Januar 2026 - 09:16 Uhr

Francis Kioyo ist nach seinem verschossenen Elfmeter tief enttäuscht. © IMAGO/MIS