1860-Debakel in Regensburg: "Wir können nicht zur Tagesordnung übergehen"

Der TSV 1860 geht nach einer indiskutablen Leistung beim SSV Jahn Regsnburg unter, am Mittwoch wartet Aubstadt. Der Anhang ist wütend, Trainer Markus Kauczinski sichtlich getroffen.

10. November 2025 - 10:28 Uhr

Desaster im Nebel von Regensburg: Die Löwen trotten nach dem Spiel über den Rasen. © sampics