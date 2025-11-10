AZ-Plus

1860-Debakel in Regensburg: "Wir können nicht zur Tagesordnung übergehen"

Der TSV 1860 geht nach einer indiskutablen Leistung beim SSV Jahn Regsnburg unter, am Mittwoch wartet Aubstadt. Der Anhang ist wütend, Trainer Markus Kauczinski sichtlich getroffen.
Ruben Stark |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 3  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Desaster im Nebel von Regensburg: Die Löwen trotten nach dem Spiel über den Rasen.
Desaster im Nebel von Regensburg: Die Löwen trotten nach dem Spiel über den Rasen. © sampics

Jetzt weiterlesen

Hier schlägt das Löwen-Herz

  • Exklusive Artikel zur Mannschaft, Vereinspolitik und Fan-Szene
  • Teilnahme am AZ-Tippspiel – mit besonderen Fan-Gewinnen
  • Täglich topinformiert mit dem Löwen-Letter per Mail
  • Gewinnchancen auf Tickets bei exklusiven Verlosungen für Löwen-Spiele

Löwen-Probeabo

nur 1 €/1. Monat

Jetzt lesen
Ab dem 2. Monat 7,90 €, monatlich kündbar
 Unsere Empfehlung

Löwen-Jahresabo

nur 4,90 €/ Monat

Jetzt lesen
Ab dem 2. Jahr 7,90 €, monatlich kündbar