1860-Coach Kauczinski fordert gegen Havelse mehr Energie

Den Rückrundenstart haben die Münchner Löwen verpatzt. Gelingt beim Tabellenvorletzten der erste Sieg des Jahres? Der Trainer muss zwei erfahrene Angreifer ersetzen.

München

Auch nach fünf sieglosen Partien will Trainer Markus Kauczinski beim TSV 1860 München keine Mentalitätsdebatten führen. "Mangelnden Willen unterstelle ich keinem von meinen Jungs", sagte der Coach vor dem Auswärtsspiel in der 3. Liga am Samstag (14 Uhr) beim Aufsteiger TSV Havelse. Trotzdem forderte Kauczinski: "Jetzt gilt es, weiterzukämpfen, noch mehr Energie reinzulegen. Das war nicht gut genug."

Gegen den Tabellenvorletzten soll unbedingt der erste Sieg des Jahres gelingen, auch wenn die beiden Offensiv-Asse Kevin Volland und Florian Niederlechner wegen Gelb-Sperren fehlen werden. Es tue immer weh, wenn Spieler ausfallen, sagte Kauczinski, der zur Ausgangslage bemerkte: "Wir fühlen uns aber nicht als Superfavorit. Wir müssen das Glück erzwingen."

Verlaat noch kein Thema gegen Havelse

Weiterhin nicht einsatzfähig ist Abwehrspieler Jesper Verlaat. "Wir alle sind nach dem letzten Rückschlag doppelt vorsichtig", sagte Kauczinski zu dem Abwehrchef. Verlaat sei im Training noch nicht komplett eingebunden und darum auch noch nicht in der notwendigen Dynamik, erklärte der 1860-Coach.

Das Comeback von Jesper Verlaat verzögert sich weiter. (Archivbild) © IMAGO

Nach nur drei von zwölf möglichen Punkten zum Start in die Rückrunde sind die Löwen wieder im Mittelmaß angekommen. Neun Punkte Rückstand sind es auf Platz drei, zehn Zähler trennen sie von der Abstiegszone. Für Kauczinski zählt vorerst nur der Kurzzeitblick, also die Partie gegen Havelse in Hannover: "Wir wollen das Spiel gewinnen."