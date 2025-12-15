1860 bekommt im Toto-Pokal-Halbfinale das schwerste Los

Der TSV 1860 muss im Halbfinale des Toto-Pokals auswärts bei einem Liga-Kontrahenten antreten, mit dem er zuletzt eine böse Erfahrung gemacht hat.

Der Toto-Pokal erinnert äußerlich an den großen Bruider, für den er die EIntrittskarte ist: Der DFB-Pokal.

Los-Pech für den TSV 1860 im Halbfinale des Toto-Pokals, die Löwen bekommen es mit dem wohl schwerstmöglichen Gegner zu tun. Die Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski muss auswärts bei Ligakontrahent SSV Jahn Regensburg antreten, bei dem man Anfang November mit 0:4 untergegangen war.

Als Spieltermin wird der 28. März anvisiert, wie Verbands-Spielleiter Josef Janker nach der Auslosung im Haus des Fußballs in München am Montagmittag verriet. Eine Live-Übertragung im Bayerischen Fernsehen gilt als wahrscheinlich.

Das zweite Halbfinale bestreiten die beiden Regionalligisten Würzburger Kickers und der SV Wacker Burghausen. Das bedeutet auch, dass Sechzig in einem potenziellen Finale definitiv auswärts antreten müsste, da im Toto-Pokal der klassentiefere Verein stets Heimrecht hat. Das Endspiel wird am 23. Mai im Rahmen des bundesweiten Finaltags der Amateure ausgetragen.

Der Sieger des Toto-Pokals qualifiziert sich direkt für die erste Runde des DFB-Pokals. Der TSV 1860 hatte zuletzt in der Saison 2022/23 daran teilgenommen, war dabei in Runde eins mit 0:3 an Borussia Dortmund gescheitert.