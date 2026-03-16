1860 bangt um Youngster Dordan: "Sieht nach einer Knieverletzung aus"

"Fühlt sich nicht gut an": Damjan Dordan muss gegen Wiesbaden vorzeitig vom Platz. Droht dem Youngster des TSV 1860 eine längere Pause?

Wenn auch noch ein Junglöwe der Verletzungsmisere der Löwen zum Opfer fällt: Es lief die 74. Spielminute im Heimspiel des TSV 1860 am späten Samstagnachmittag gegen den SV Wehen Wiesbaden (0:0), als Damjan Dordan mit dick einbandagiertem Knie vom Rasen humpelte. Der 23-jährige Youngster der Sechzger hatte Kapitän Thore Jacobsen aufgrund von dessen Gelbsperre in der Startelf ersetzt und bis dahin eine solide Partie hingelegt, der nun wohl eine Zwangspause von bisher unbekannter Dauer folgen dürfte.

"Er hat einen Schlag abbekommen und schon in der Halbzeitpause gewackelt", erklärte Cheftrainer Markus Kauczinski auf AZ-Nachfrage im Rahmen der Pressekonferenz nach Spielende und bestätigte damit die ersten Befürchtungen, ohne ins konkrete Detail gehen zu können: "Es sieht nach einer Knieverletzung aus, vielleicht das Innenband. Es fühlt sich jedenfalls nicht gut an für ihn. Genaueres werden wir erst am Montag wissen."

Wie lange Dordan ausfällt, ist noch unklar

Das Ergebnis der MRT-Untersuchung steht bislang weiter aus, doch mindestens für das Auswärtsspiel des TSV beim MSV Duisburg (Sonntag, 16.30 Uhr, im AZ-Liveticker), aber wahrscheinlich auch für die nächsten von insgesamt noch neun verbleibenden Aufstiegs-Endspiele der Giesinger dürfte der talentierte Nachwuchsspieler verletzungsbedingt fehlen.

Gut für 1860: Mit Samuel Althaus steht ein weiterer Junglöwe im zentralen Mittelfeld nach ebenfalls längerer Verletzungspause wieder zur Verfügung.