1860-Auswärtsspiel in Rostock: Kind bei Pyro-Show schwer verletzt
Im Rahmen der 1:2-Niederlage des TSV 1860 beim FC Hansa Rostock am Mittwochabend ist es zu einem schweren Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, ist ein Kind durch Pyrotechnik schwer verletzt worden. Wie genau es zu dem Zwischenfall kam, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Zudem leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.
Laut übereinstimmenden Medienberichten passierte der Unfall bei der Verabschiedung der alten Flutlichtmasten, die am Mittwochabend letztmals im Einsatz waren. Der FC Hansa Rostock schickte die 55 Jahre alte Anlage mit einer von der Stadt genehmigten Pyro-Show samt Feuerwerk in den Ruhestand.
Kind und zwei weitere Personen durch Pyrotechnik verletzt
Dabei soll eine noch brennende Fackel auf dem Dach über der Nordtribüne gelandet sein, welche sich aufgrund der enormen Hitze durch das Material schmolz und in den Zuschauerbereich fiel.
Neben dem neunjährigen Kind, das mit schweren Verbrennungen ins Krankenhaus musste, seien noch zwei weitere Personen verletzt worden.
Zustimmen