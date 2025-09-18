1860-Auswärtsspiel in Rostock: Kind bei Pyro-Show schwer verletzt

Tragischer Zwischenfall beim Auswärtsspiel des TSV 1860 bei Hansa Rostock: Ein neunjähriges Kind wurde durch Pyrotechnik schwer verletzt. Die genauen Umstände sind noch unklar.

Der FC Hansa Rostock schickte die alten Flutlichtmasten mit einer großen Pyro-Show in Rente.

Im Rahmen der 1:2-Niederlage des TSV 1860 beim FC Hansa Rostock am Mittwochabend ist es zu einem schweren Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, ist ein Kind durch Pyrotechnik schwer verletzt worden. Wie genau es zu dem Zwischenfall kam, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Zudem leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

Laut übereinstimmenden Medienberichten passierte der Unfall bei der Verabschiedung der alten Flutlichtmasten, die am Mittwochabend letztmals im Einsatz waren. Der FC Hansa Rostock schickte die 55 Jahre alte Anlage mit einer von der Stadt genehmigten Pyro-Show samt Feuerwerk in den Ruhestand.

Der TSV-1860-Newsletter Die wichtigsten Nachrichten über den TSV 1860 München. E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt anmelden

Die alten Flutlichtmasten im Ostseestadion wurden am Mittwoch nach 55 Jahren in den Ruhestand geschickt. © Jens Büttner/dpa

Kind und zwei weitere Personen durch Pyrotechnik verletzt

Dabei soll eine noch brennende Fackel auf dem Dach über der Nordtribüne gelandet sein, welche sich aufgrund der enormen Hitze durch das Material schmolz und in den Zuschauerbereich fiel.

Neben dem neunjährigen Kind, das mit schweren Verbrennungen ins Krankenhaus musste, seien noch zwei weitere Personen verletzt worden.