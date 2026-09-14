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1860-Ansage vor Spiel in Fürth: "Körperlich dagegenhalten"

Nach dem klaren Heimsieg gegen Augsburg wollen die Münchner "Löwen" auswärts in Fürth nachlegen. Der Coach spricht dabei eine besondere Warnung aus.
dpa |
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Will in Fürth nachlegen: 1860-Trainer Alper Kayabunar. (Archivbild)
Will in Fürth nachlegen: 1860-Trainer Alper Kayabunar. (Archivbild) © Sven Hoppe/dpa
München

Der TSV 1860 München stellt sich beim Auswärtsspiel der Fußball-Regionalliga bei der SpVgg Greuther Fürth II auf eine physisch intensive Aufgabe ein. "Löwen"-Trainer Alper Kayabunar forderte deshalb gegen die U23 der Franken: "Es ist wichtig, dass wir gerade körperlich dagegenhalten, dass wir zeigen, dass wir eine Herrenmannschaft sind, alles reinhauen." Das Match wird an diesem Dienstag um 19.00 Uhr (BR-Livestream) angepfiffen.

Die Sechziger hatten am Wochenende beim 3:0 gegen Schwaben Augsburg den ersten Heimsieg geholt und wollen nun weiter Boden gut machen an der Tabellenspitze. Mit 13 Punkten sind die Münchner Tabellensechste und haben - bei jeweils einer Partie weniger - einen Zähler Rückstand auf Platz drei (FV Illertissen) und vier auf Platz zwei (FC Memmingen).

Kayabunar warnte vor den Fürthern und deren Nachwuchstruppe. "Gerade gegen U-Teams weiß man nie genau, was auf einen zukommt, das ist typisch", sagte er. Die "Löwen" dürfen sich bei der Partie im Sportpark Ronhof auf die Unterstützung von mindestens 2.500 Sechzig-Fans freuen.

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