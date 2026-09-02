AZ-Plus

1860-Ärger wegen Spieltermin: Bayern-Partie war schuld am Löwen-Stress

Nur 48 Stunden Pause zwischen Liga-Alltag und Toto-Pokal: Der TSV 1860 ärgert sich über die Ansetzung gegen Buchbach. In der AZ erklären Klub und Verband die Umstände.
Ruben Stark |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
"Für mich ist es eigentlich Wettbewerbsverzerrung in zwei Tagen zwei Spiele zu machen", sagt Dennis Dressel. Doch eine Wahl hatte der TSV 1860 nicht.
"Für mich ist es eigentlich Wettbewerbsverzerrung in zwei Tagen zwei Spiele zu machen", sagt Dennis Dressel. Doch eine Wahl hatte der TSV 1860 nicht. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Jetzt weiterlesen

Hier schlägt das Löwen-Herz

  • Exklusive Artikel zur Mannschaft, Vereinspolitik und Fan-Szene
  • Teilnahme am AZ-Tippspiel – mit besonderen Fan-Gewinnen
  • Täglich topinformiert mit dem Löwen-Letter per Mail
  • Gewinnchancen auf Tickets bei exklusiven Verlosungen für Löwen-Spiele

Löwen-Probeabo

nur 1 €/1. Monat

Jetzt lesen
Ab dem 2. Monat 7,90 €, monatlich kündbar
 Unsere Empfehlung

Löwen-Jahresabo

nur 4,90 €/ Monat

Jetzt lesen
Ab dem 2. Jahr 7,90 €, monatlich kündbar