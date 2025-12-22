AZ-Plus

Trio bleibt beim ERC Ingolstadt

Der ERC Ingolstadt verlängert gleich drei Verträge auf einmal. Einer der Profis fehlt den Oberbayern allerdings noch eine Weile.
Auch Daniel Schmölz bleibt in Ingolstadt.
Auch Daniel Schmölz bleibt in Ingolstadt. © Sven Hoppe/dpa
Ingolstadt

Der ERC Ingolstadt setzt auch künftig auf ein erfahrenes Trio. Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga mitteilte, werden Goalie Devin Williams (30), Verteidiger Sam Ruopp (29) und Stürmer Daniel Schmölz (33) über diese Saison hinaus für die Blau-Weißen auflaufen. Schmölz hat seinen Vertrag um ein Jahr verlängert, Williams und Ruopp jeweils bis 2028.

Williams kam im Sommer 2023 von den Eisbären Regensburg zu den Panthern und bestritt seitdem 48 Partien in der deutschen Eliteliga. Aktuell fällt der Schlussmann verletzt aus. Ruopp kam vor der Saison 24/25 aus der DEL2 von den Lausitzer Füchsen und zählt in dieser Saison zu den Ingolstädter Topverteidigern. Schmölz wechselte im Sommer 2024 von den Nürnberg Ice Tigers zum ERC. Ihm gelangen in 30 Spielen in dieser Saison 25 Scorerpunkte.

