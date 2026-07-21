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Tour-Sturz: Lipowitz erleidet Schlüsselbeinbruch

Nach seinem Sturz beim Zeitfahren der Tour de France hat Florian Lipowitz einen Schlüsselbeinbruch erlitten. Wie es für den Radprofi jetzt weitergeht, ist noch offen.
dpa |
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Florian Lipowitz auf dem Weg zur Untersuchung.
Florian Lipowitz auf dem Weg zur Untersuchung. © Stefan Tabeling/dpa

Florian Lipowitz hat sich bei seinem schweren Sturz bei der Tour de France einen Schlüsselbeinbruch zugezogen. Das bestätigte das Radsport-Team Red Bull. Neben der Verletzung an der rechten Schulter erlitt der 25-Jährige mehrere Schürfwunden.

"Super schade, dass er nicht weitermachen kann. Wir werden ihn nicht nur im Kampf um das Podium vermissen, wir werden ihn als Menschen vermissen", sagte Teamchef Ralph Denk vor dem Teamhotel. 

Unklar ist, wie sich die Verletzung auf die weitere Saison auswirken wird. Üblicherweise ist ein Knochenbruch in sechs Wochen verheilt, Radprofis kehren mitunter jedoch schon drei oder vier Wochen nach einem Schlüsselbeinbruch zurück ins Renngeschehen. Lipowitz hatte geplant, in diesem Jahr an der Straßenrad-WM in Montreal vom 20. bis 27. September teilzunehmen.

Dieselbe Verletzung wie Lipowitz hatte auch der zweimalige Tour-Sieger Jonas Vingegaard erlitten. Der Däne war auf der 15. Etappe am Sonntag gestürzt und hatte das Rennen ebenfalls aufgeben müssen.

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