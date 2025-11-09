Tosto wechselt von Augsburger Panthern zur DEG

Luca Tosto verlässt vorzeitig die Augsburger Panther. Es zieht den 24-Jährigen in die zweite Liga zur DEG.

Augsburg

Luca Tosto verlässt vorzeitig die Augsburger Panther und die Deutsche Eishockey Liga (DEL). Wie die Augsburger mitteilten, schließt sich der 24-Jährige, der einen Vertrag bis Ende der Saison hatte, mit sofortiger Wirkung der Düsseldorfer EG in der DEL2 an. Damit entspreche man dem Wunsch des Außenstürmers, der in der laufenden Spielzeit meist nicht im Kader stand.

"Luca Tosto hat sich stets vorbildlich verhalten, auch wenn er mit seiner Rolle in unserem Team selbstverständlich unzufrieden war", sagte Sportdirektor Larry Mitchell. "Wir respektieren und verstehen seinen Wunsch nach mehr Eiszeit und mehr Verantwortung und möchten ihm bei dieser nötigen Veränderung keine Steine in den Weg legen." Tosto kam in rund zweieinhalb Jahren bei den Fuggerstädtern auf 75 Einsätze und sechs Tore.